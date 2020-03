Congresista de UPP: “no me veo cerca de Vilcatoma, tiene el corazón naranja”

Buscarán diálogo con su líder. Javier Mendoza, congresistas de Unión por el Perú (UPP), adelantó que el comité del Frente Patriótico rechaza el acercamiento de Yeni Vilcatoma a la causa etnocacerista, tras el anuncio de la ex fujimorista y Solidaridad Nacional de asumir la defensa legal de Antauro Humala. Señala que ella se encuentra al “otro extremo” de lo que ellos defienden.

“Yo no me veo cerca de ella, yo me veo lejos, de extremo a extremo en todo caso porque en el camino ella ha demostrado su posición cambiante y su corazón naranja. En ese aspecto, personalmente yo me siento alejado de ella”, dijo en diálogo con Manuel Rosas y Giovanna Díaz, en Exitosa.

Recordemos que, Yeni Vilcatoma asumió la defensa legal del Antauro Humala. Por ello, adelantó que la defensa del líder etnocacerista prepara la interposición de recurso de revisión de su sentencia. Ella señala que él está preso por coautoría de los hechos ocurridos en el ‘Andahuaylazo’, pero todas las personas señaladas como coautoras ya han sido absueltas. Por ello, señala que la condena que mantiene preso a Antauro se ha desnaturalizado.

En esta línea, a pesar de que Vilcatoma señaló que coincide con Antauro Humala en su indignación por la corrupción y su interés por la situación social del país, Javier Mendoza señaló que no siente que algo los una ideológicamente a la ex fujimorista. Por ello, adelantó que irán a conversar con el líder etnocacerista sobre el acercamiento de la exparlamentaria.

“No hay coincidencia política, ni ideológica, esta señora está aprovechando que él (Antauro) está en la cárcel para hacerse propaganda gratuita porque no tiene otra forma de estar en la palestra, del panorama, que entre comillas asumir la defensa legal de Antauro Humala”, agregó.