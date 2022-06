Congresista de Perú Libre sobre vacancia presidencial: “Dependiendo la causa, ¿por qué no?”

El congresista de Perú Libre, Alfredo Pariona, se mostró en desacuerdo con la gestión del presidente Pedro Castillo al señalar que el gobierno sigue un “modelo neoliberal”, e indicó que “de repente” su agrupación política se equivocó con Pedro Castillo para elegirlo como candidato presidencial.

“Yo no he venido a seguir este modelo neoliberal de su administración, hemos venido a hacer un cambio. Nuestra propuesta principal es el tema de la Constitución, y eso hasta el momento no se plasma, y recién ha empezado con su iniciativa cuando eso debió empezar el 28 de julio de su mandato”, sostuvo en una entrevista para Canal N.

Asimismo, manifestó la posibilidad de apoyar una vacancia presidencial. “Dependiendo la causal que se presenta para llegar a ese extremo ¿por qué no? Nosotros enarbolamos lo que es la transparencia, el servicio a la sociedad, a esa gente necesitada, no para irse al grupo empresarial”, puntualizó.

El legislador oficialista también afirmó que votó en contra del viaje del mandatario a la IX Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, pues considera que Perú “está sometido a los Estados Unidos” y dijo estar sorprendido por su falta de observación a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de excluir a países “antidemocráticos”.

“Sabemos que Estados Unidos, hoy en día, es un país en crisis, que está tratando de mantenerse a costa de los países latinoamericanos. Perú es un país sometido, y pensaba que el presidente Pedro Castillo haría una observación o una forma de poder hacer ver su desacuerdo de que no han sido invitados varios países”, aseveró.

