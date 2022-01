Congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, dio positivo a covid-19

Este viernes 28 de enero, la congresista de Perú Libre (PL), María Agüero Gutiérrez, anunció en sus redes sociales que dio positivo a un test de covid-19, por lo que se someterá a un cuarentena, como parte de las medidas implementadas por el Minsa. No obstante, recalcó que seguirá trabajando desde casa, e invocó a no bajar la guardia en esta tercera ola.





“Debo informar que he dado positivo a Covid-19 por eso guardaré descanso médico, pero eso no será excusa para desligarme de mis deberes. No bajemos la guardia ni un instante. ¡Gracias por su preocupación!”, escribió la parlamentaria oficialista en su cuenta oficial de Twitter.

🚨👉 Debo informar que he dado positivo a Covid-19 por eso guardaré descanso médico, pero eso no será excusa para desligarme de mis deberes. No bajemos la guardia ni un instante. ¡Gracias por su preocupación! @larepublica_pe @exitosape @BancadaPLibre @willaxtv @PTV_Noticias



— María Agüero Gutiérrez (@MariaAguerogut1) January 28, 2022

También puedes leer | Daños por derrame de petróleo en las áreas naturales protegidas son incalculables, señala Sernanp

Como se conoce, la variante ómicron en nuestro país ha ocasionado que los contagios COVID-19 se disparen y reporten cifras récord en la pandemia. El Congreso no ha sido ajeno a esta situación y actualmente ya son más de una decena los legisladores que han contraído el virus.

Recordemos que María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, reafirmó las medidas de bioseguridad en el Parlamento para evitar un brote de infecciones en el contexto de la tercera ola en el país. En ese sentido, dijo que el trabajo semipresencial será priorizado, así como se exigirá el ingreso de congresistas, funcionarios y personal con sus dosis completas de la vacuna.

“Se ha dispuesto que las sesiones del pleno, comisiones, despachos parlamentarios y las oficinas del servicio parlamentario mantengan el trabajo semipresencial de manera escalonada y en algunas áreas, y que en lo posible se priorice el trabajo remoto”, dijo Alva al inicio de la sesión del pleno del Congreso de este miércoles.

Más en Exitosa