Congresista de Perú Libre le pide al presidente someterse a investigación

Bajo la consigna de que “el que nada debe nada teme”, el congresista del partido oficialista Perú Libre, Alex Flores Ramírez, le pidió al presidente Pedro Castillo someterse de manera voluntaria a las investigaciones de la Fiscalía que actualmente lo tiene en la mira por supuestamente ser el cabecilla de una organización criminal que se dedica a beneficiarse con licitaciones del Estado.

“No se pueden hacer especulaciones, pero lo que si vamos a pedir de que se continúe con las investigaciones. Personalmente he saludado que la Fiscalía investigue al presidente y el presidente debe dar ese gesto de permitir que se lo investigue, puesto que el que nada debe no tiene nada que temer”, puntualizó.

El legislador manifestó que la Constitución no impide que el presidente sea investigado y lo único que establece es que no sea acusado, por lo que el Ministerio Público está actuando como corresponde.

“No hay ninguna contradicción en este caso. Si bien no puede ser acusado, pero sí debería ser investigado y debería someterse voluntariamente a la investigación el presidente, puesto que nosotros, en su momento, hemos manifestado la lucha contra la corrupción. Si es que no hay nada que temer, si es que no está implicado, pues debería someterse por respeto al pueblo peruano”, sostuvo Flores Ramírez, a quien se lo vincula con el ala de Perú Libre de Vladimir Cerrón.

El parlamentario sostuvo, además, que, si bien la oposición tiene una actitud desestabilizadora que se comprobó con los audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, lo cierto es que también el gobierno de Pedro Castillo ha tenido graves errores, los cuales se tienen que “enmendar y corregir”.



Flores Ramírez consideró que la oposición, principalmente el fujimorismo, tiene miedo al cierre del Congreso. “Ahora están de acuerdo con la bicameralidad porque tienen miedo al cierre del Congreso, lo hacen porque tienen miedo al adelanto de las elecciones”, sostuvo.

