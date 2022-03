Congresista Darwin Espinoza demandará a empresaria Karelim López

Atención. Este lunes, en entrevista para Exitosa, el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, manifestó que se encargará de transparentar las reuniones que tuvo con diferentes ministerios y adicionalmente, demandará a la empresaria que viene siendo cuestionada, Karelim López.

En declaraciones para el programa Las Cosas por su Nombre de Exitosa, Espinoza indicó que junto a otros congresistas, han decidido solicitar los videos que de las reuniones que tuvo con ministros.

“No solo con los congresistas vamos a solicitar los videos de estas reuniones, sino también comenzar a interponer la demanda contra la señora Karelim López, porque ella viene manifestando nuestros nombres. Hoy me estoy reuniendo con mi abogado para presentar una denuncia contra Karelim López”, manifestó.

ACCIÓN POPULAR

De esta manera, Espinoza también mencionó que hoy se reunirá con los congresistas de su bancada para tomar una decisión sobre la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, aunque él tiene una posición personal.

“Personalmente no estoy a favor de la vacancia porque creo que ha sido un objetivo de un grupo de congresistas que desde un principio, desde el primer día que llegaron al Congreso. Si vamos a vacar a un presidente porque tiene indicios de corrupción o no está haciendo las cosas bien, creo que el Congreso no tiene la autoridad moral para hacerlo”, expresó.

En esa línea, agregó que si esa fuera el caso, se debe hacer una remoción de la Mesa Directiva del Congreso, que hoy preside María del Carmen Alva, y en segundo lugar, que se convoque a elecciones generales.

“Porque en el Congreso están diciendo que se vaya el presidente y nosotros (los legisladores) nos quedamos. Si todos fuimos escogidos en una elección, entonces todos debemos de quedarnos”, aseveró.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ:



