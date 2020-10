César Combina: “No aceptaremos ningún bono para aportantes de AFP”

El congresista de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), César Combina, afirmó que no aceptarán ninguna propuesta de bonos del Gobierno que beneficie a las AFP. Esto luego que el premier Walter Martos anunciara a la prensa extranjera que propondrán la otorgación de un subsidio a los aportantes al sistema privado de pensiones.







“De ninguna forma aceptaremos bonos. El sistema privado no puede otorgar bonos y no se puede mezclar plata pública con plata privada. ¿La propuesta del gobierno es que el dinero de los peruanos sirva para financiar las deudas que debe pagar las AFP? No tiene lógica”, declaró a Diario Exitosa.

“El gobierno ya tiene una gran deuda que es la ONP. Dejemos a las AFP resolver el tema de 2.2 millones de peruanos que tienen poco dinero y mucha necesidad. Esto es un tema de urgencia”, agregó.

De otro lado, Combina dijo que apoyarán el retiro con topes de los fondos privados de pensiones, equivalente a 4 UIT como propone la comisión de Economía, pues, de esta manera, se beneficiará al 97% de aportantes.

“APP desde la Comisión de Economía apoya la propuesta que genera mayor cantidad de beneficiarios, de forma más rápida y sobre todo sin beneficiar a un grupo de lobbystas. Nosotros apoyamos al 97% de aquellos que no tienen más de 4 UIT y requieren su dinero ya. Y en el Pleno lo seguiremos respaldando, las leyes deben ser para las mayorías y no utilizar la necesidad de la gente para hacer campaña política o sacarle dinero a sus amigos”, finalizó.