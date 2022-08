Congresista Chiabra: “Nadie se imaginó que en un año íbamos a tener 4 gabinetes y 56 ministros”

En una entrevista con Exitosa, el congresista de Alianza por el Progreso, Roberto Chiabra, se manifestó sobre el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, e indicó que los votantes y no votantes del mandatario no imaginaron los numerosos cambios de autoridades durante su primer año de Gobierno.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro: Edición Especial’, Chiabra sostuvo que la improvisación es algo que se ha notado más en las últimas elecciones.

“Primero nos tendríamos que preguntar cómo hemos entrado en esto, yo creo que nadie de los que votó y no votó por Pedro Castillo se imaginó que en un año íbamos a tener 4 gabinetes y 56 ministros“, declaró.

“Esta es una demostración de lo que viene sucediendo en nuestro país y que se ha notado más en esta última elección, la improvisación“, añadió.

Asimismo, cuestionó sobre lo aprendido por la pandemia del Covid-19 y resaltó que si “no conoces al país, no lo puedes gestionar”.

“Y otra cosa, ¿qué experiencia hemos sacado del Covid? ¿Por qué el Perú ha tenido 200 mil muertos, no le echemos la culpa tan fácil al sistema de salud, no conocemos el país y si tú no conoces al país, no lo puedes gestionar“, manifestó el congresista.

“Si los presidentes que estuvieron a cargo de la gestión de la pandemia. hubieran aprovecha lo que hoy en día nosotros explotamos como el avance tecnológico y hacías un zoom a las 6 de la mañana con tus 24 gobernadores regionales. tú podías conocer las necesidades y para que no pudieran ser sobrepasadas por lo que necesitaban“, agregó.

