Congresista Chagua sobre Antauro Humala: “Es un traidor, no reconoce el trabajo del partido”

Este lunes, el congresista de la bancada de Unión por el Perú (UPP), Posemoscrowte Chagua, calificó de “traidor” a Antauro Humala por no reconocer el trabajo de los “dirigentes leales al partido”.







“Claro que sí [reconociendo sus declaraciones]. Antauro Humala es un traidor porque no reconoce el trabajo de la dirigencia del partido, militancia ni las bases del etnocacerismo. Él no considera a los dirigentes leales al partido, a la gente consecuente que ha pasado inclusive, por prisión, no los considera dentro de su círculo de confianza, pone a dedo dirigentes ajenos al partido”, indicó.





En ese sentido, el legislador manifestó que, lo expresado por él, es una posición del partido etnocacerista y que la bancada de UPP no es un reflejo de su agrupación política.

“Lo que yo expreso es una posición del partido, las bases del partido piensan así. La bancada de UPP no es un reflejo de un partido, solo es producto de una alianza electoral que ha dado sus resultados, que Antauro pretende manipular”, precisó.

Además, el parlamentario aseguró que el liderazgo del partido etnocacerista lo ha asumido su Comité Ejecutivo Nacional, agrupación que el congresista integra junto a otros once dirigentes.

“Progresivamente las bases del partido se han ido decepcionando cada vez más de Antaro Humala, quien siempre ha tenido algunas decisiones extrañas que no estaba de acuerdo con los intereses del partido, por ejemplo, no querer que el partido se inscriba ante la ONPE”, expresó.