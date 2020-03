Congresista García arremetió contra Solano: “Con sus disculpas, no se acabó el asunto”

Luego de que este jueves, se publicara un video en donde se ve al asistente de la selección peruana, Nolberto Solano, y al técnico nacional, Pablo Zegarra, siendo intervenidos por la PNP, tras ser captados asistiendo a una reunión social, a pesar de la normativa de no salir de casa mientras dura el estado de emergencia, impuesto por el presidente Vizcarra.

Para hablar sobre ello, la parlamentaria de Podemos Perú Cecilia García, conversó con Exitosa y arremetió contra el exfutbolista, debido a que el mensaje que él brinda a los demás ciudadanos peruanos no es el mejor. Además, critico el accionar de las autoridades policiales, puesto que según indicó la legisladora, Solano debió ser puesto a disposición de la Fiscalía.

“Hablé con el comandante, me dijo que no estamos en toque de queda, estamos en una medida excepcional y lo que se hace cuando una persona es capturada después de las 20:00 horas, es llevársele a la comisaria y se le hace un control de identidad. Tras ello queda libre. El señor Solano no demoró ni dos horas en la comisaría. Como es posible que haya personas que se quedan detenidas y él no. Lo que me dice el comandante está fuera de contexto a todo lo q dice el presidente Vizcarra”, enfatizó García.

Luego añadió que hay un gran número de personas detenidas, por desobedecer el toque de queda. “¿Por qué no se hizo lo mismo con Solano? ¿Él tiene corona? Con esta acción, el mensaje que da el comandante es que las personas pueden salir, estar fuera de sus casas, hacer fiestas en horas dentro del toque de queda. El agente me señala que si los arrestados son reiterativos; dos o tres veces, recién ahí los van a poner a disposición de la Fiscalía. ¿De qué habla el Comandante? ¿O es acaso que el presidente no conoce realmente los protocolos de la PNP?”, cuestionó la parlamentaria.

Tras ello, la miembro de Podemos Perú señaló que habló con otros comisarios y algunos le dijeron que a las personas detenidas las dejan detenidas hasta las 5 am y luego los ponen a disposición de la Fiscalía. “¿Por qué Nolberto no estuvo ni dos horas en la comisaria? ¿Acaso tiene ‘vara’? Según sé, el protocolo es de 4 horas para que se realice el control de identidad”.

“Con sus disculpas no se acabó el caso. La pandemia nos demostró que todos los peruanos somos iguales. Nadie tiene corona. El señor Solano debe presentarse en la fiscalía porque el incumplió. ¿Con qué salvoconducto se ha movilizado ese señor? (…) Él está libre, no tiene ninguna acusación fiscal”, concluyó.