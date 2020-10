Congresista Arlette Contreras:”Aquí en el Perú hay muchos Stefano Tosso”

En comunicación con Exitosa, la congresista no agrupada, Arlette Contreras, consideró que hay muchos ‘Stefano Tosso‘ en el Perú. “El acoso no es un pecado. el acoso es un delito“, remarcó.







“Aquí en el Perú hay muchos Stefano Tosso. Hay muchísimos hombres que creen que son propietarios de las mujeres. O que creen tener el derecho de someter a las mujeres cuando se encuentran en una relación sentimental”, dijo.





Como se recuerda, el conocido actor peruano, Stefano Tosso, fue acusado por varias exalumnas de su escuela de teatro por presuntamente haberlas acosado sexualmente vía redes sociales.

“Venimos de una cultura es que se ha formalizado la violencia sexual en contra de las mujeres. Estos casos muchas veces no prosperan. Porque hay una complicidad de los operadores de justicia”, contestó.

En esa línea, expresó su preocupación porque dicha problemática es más grave de lo que parece. Además, resaltó la importancia de atender los casos de violencia contra la mujer, desde el acoso hasta el feminicidio.

“Hay casos, como lo de Stefano Tosso, que se han venido denunciando. Gracias a los medios de comunicación los conocemos. De esta forma, destapando lo que en realidad era una práctica frecuente. Que no veíamos y que no percibíamos y que creíamos que no pasaba”, enfatizó en Hablemos Claro.

Por lo tanto, pidió esfuerzos conjuntos para desterrar los referidos delitos.“De manera conjunta, transversal. Aquí todos podemos sumar en este lucha. Desde la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades”, comentó en nuestro medio.

◼ Cadena perpetua

Como se recuerda, Arlette Contreras presentó un proyecto de ley que sanciona con cadena perpetua los casos de violación sexual grupal. Por lo cual, modifica el artículo 170° del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635 del Congreso.

Según esta iniciativa, la determinación de la condena no debe valorase en base a la condición social o de cualquier otra índole de la víctima. Sumando a ello se detalla que la violación grupal se entiende por la acción cometida por dos o más sujetos.

La parlamentaria sustentó los motivos que avalan el proyecto de ley, en la cual mencionó que de acuerdo a cifras oficiales, entre enero y setiembre de este año se presentaron 5,521 denuncias de violencia sexual contra mujeres.

Razón por la cual, señalo que su proyecto no interviene en la legislación vigente, pues al contrario busca sancionar una conducta ilícita que atenta contra la libertad de las personas y su dignidad.

“Esta propuesta no tiene visos de inconstitucionalidad, sino -por el contrario- guarda completa armonía con los estándares de derechos humanos“, agrega el documento.