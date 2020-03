Congresista Aliaga: “Si el Parlamento no instala su Comisión Permanente, no podrá legislar ni otorgar facultades”

El Pleno del Congreso sesionará este jueves 26, a las 12:00 horas, con el fin de aprobar la conformación de la Comisión Permanente, además, otorgarle facultades para legislar durante el plazo que se mantenga el estado de emergencia en el país.

El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, señaló en Exitosa que de esta manera el Legislativo “estará preparado de ser el caso que el presidente Martín Vizcarra solicite las facultades legislativas, como ya lo anunció ayer en su mensaje”.

Aliaga respondió a las críticas que surgieron ante la realización de la sesión del Pleno, pese a que el país se encuentra en estado de emergencia para frenar la propagación del coronavirus COVID-19.

“Si el Congreso no sesiona, si el Congreso no instala sus Comisión Permanente, el Congreso no puede legislar ni tampoco va a poder otorgar facultades. Se está poco a poco viendo cómo va cayendo los intereses de las personas, y cómo también el ánimo de toda la población se viene sintiendo hacia malestar. Nosotros como representantes de la población venimos escuchando que hay demasiado malestar por ejemplo en el tema de las AFP”, expresó.

Al respecto, indicó que se le ha invocado a los voceros de cada bancada a que mañana jueves “traten de traer el mínimo número de congresistas, para poder llegar a un quórum y poder tomar decisiones”.

Asimismo, enfatizó en que los legisladores “estamos poniendo el pecho yendo a trabajar y a legislar en pro de la ciudadanía”.