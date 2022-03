Alex Paredes lamentó que Juan Silva haya renunciado al MTC: “Debió resistir hasta el final”

Este martes, el congresista de Perú Libre, Alex Paredes, lamentó que Juan Francisco Silva haya dado un paso al costado y ya no lidere el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según precisó el legislador, el exministro debió esperar hasta el final, puesto que “no había pruebas” contra él





“Lamento que el ministro haya dado un paso al costado. Él debió resistir hasta el final, como decía algún personaje político, quien no la debe, no la teme. No hay pruebas, no hay un documento real que diga el ministro ha incumplido tales funciones”, señaló Paredes en diálogo con TV Perú.

En esa línea, el perulibrista se refirió a las mociones de vacancia presidencial que vienen preparando las bancadas de Avanza País y Renovación Popular e indicó que no cuentan con el apoyo suficiente para aprobarlas.

“No tienen los votos. Ellos entienden que el Congreso es una pasarela, que hay que ponerse la mejor ropa para que los miren. ¡Que trabajen!”, acotó.

RENUNICA DE SILVA

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció a través de sus redes sociales que aceptó la renuncia de Juan Silva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y le agradeció por los servicios prestados. Esto se dio previo a la votación para la moción de censura por presuntas irregularidades contra el exfuncionario.

“Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

