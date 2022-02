Congresista Alex Flores: Si nos vamos todos, el presidente antes debe convocar una Asamblea Constituyente

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre (PL), Alex Flores, se mostró a favor de que se realicen unas nuevas elecciones, tanto presidenciales como congresales, para superar la crisis política que atraviesa el país, pero dijo que antes de ese escenario el presidente Pedro Castillo debe convocar una Asamblea Constituyente.





“¿Deberíamos irnos todos porque estamos en una crisis política? Sí, deberíamos irnos todos. Eso significa que hemos llegado a una crisis política y la solución está en una refundación de la república. Si nos vamos todos, el presidente debe convocar una Asamblea Constituyente para que se empiece de nuevo a constituir los poderes e iniciar el cambio en nuestro país”, manifestó.





En esa línea, reconoció que un sector de la población no está conforme con el Gobierno de Castillo Terrones porque aún no se han podido aplicar los cambios ofrecidos en campaña. Sin embargo, explicó que no ha sido posible implementar las políticas prometidas debido a que las bancadas de oposición del Congreso adoptaron una posición “golpista” y “obstruccionista” desde el inicio.

“Estas bancadas de derecha han estado trabajando en un plan golpista que empieza después de que (Pedro Castillo) gana las elecciones. Desconocen las elecciones y dicen que hubo fraude. Una vez que asume el presidente han continuado con esta actitud golpista y obstruccionista”, manifestó.

“El presidente (tampoco) puede olvidarse que la población ha votado por el cambio en nuestro país. Él tiene que implementar esas políticas de cambio, como la nueva Constitución y la renegociación de los contratos ley”, agregó.

Indicó que, a través de esa posición, las bancadas de derecha han demostrado que “no les importa el pueblo peruano”.

Mientras que aún no se produzca el panorama de vacancia presidencial ni el cierre del Congreso, Flores exhortó a ambos poderes del Estado a unirse para trabajar y solucionar los problemas del país. “El pueblo peruano nos ha elegido para eso”, acotó.

