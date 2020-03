Confirman tercer caso de coronavirus en Arequipa

El titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Dember Muñoz Lozada, informó en la víspera de un tercer caso de coronavirus (Covid 19) en la ciudad de Arequipa. Se trata de una joven arequipeña de 19 años que llegó días atrás de Madrid, España. El funcionario regional señaló que la paciente se encuentra en proceso de cuarentena en su domicilio en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero (JLBYR) y aún mantiene un diagnóstico de salud estable Muñoz Lozada explicó que la joven infectada llegó desde el extranjero el pasado 14 de marzo, dos días después empezó a presentar síntomas del coronavirus y ese mismo día el personal del centro de salud le tomó las pruebas respectivas.

No obstante, personas allegadas a la paciente, desmintieron al funcionario regional y aseguraron que el personal de salud se demoró hasta seis días en tomarle las pruebas para realizar los análisis del coronavirus. En comunicación con diario Exitosa, ellos indicaron: “Ella (la paciente) llegó a Arequipa el 9 de marzo y desde entonces llamó a la línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa); después de varios intentos le respondieron que la revisarían, pero recién lo hicieron después de 6 días”. Enseguida agregaron: “Ellos dicen que han actuado rápido cuando no es así, deberían hablar claro porque tal vez muchas personas están en esa situación y quizás no tomen las precauciones del aislamiento”.

Es preciso comentar que a este nuevo caso, se suman a otros dos de un joven de 29 años procedente de Londres (Inglaterra) y su familiar, una mujer de 56 años, detectados el 7 y 12 de marzo. A decir del titular de Salud, los dos primeros casos confirmados ya se encuentran clínicamente estables, pero falta una nueva evaluación epidemiológica para poder ser declarados como pacientes recuperados. Es preciso recordar que hasta la fecha, la Geresa ha investigado un total de 209 casos de los cuales 3 han sido confirmados como positivos, 165 han sido descartados, y se espera resultado de otros 41. Además en la víspera se enviaron otras 10 nuevas muestras para su análisis en Lima.