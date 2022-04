Conferencia Episcopal rechaza expresiones del premier Aníbal Torres contra el cardenal Pedro Barreto

La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció luego que el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, se refiriera al cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, como “miserable”.

A través de sus redes sociales, la institución “rechazó tajantemente” las declaraciones del premier. Mediante un comunicado, recordó que si bien “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión”, no se puede utilizar este derecho para “dañar la dignidad de una persona”.

También puedes leer: María del Carmen Alva se solidariza con Pedro Barreto luego que Aníbal Torres lo calificara de “miserable”

“La Conferencia Episcopal Peruana rechaza tajantemente los insultos vertidos por el Dr. Aníbal Torres Vásquez, Presidente del Consejo de Ministros, contra el Señor Cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ, Arzobispo de Huancayo“, se lee en el texto.

En el comunicado, el organismo también expresó que en una sociedad en donde “los insultos reemplazan al diálogo”, se pone en riesgo el futuro de la misma.

“En una sociedad donde esta dignidad no se respeta y donde la violencia verbal y los insultos reemplazan al diálogo y a las ideas, se pone en peligro el futuro y el crecimiento integral de la misma sociedad“, resalta.

#URGENTE La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana rechaza tajantemente los insultos vertidos por el Dr. Aníbal Torres (@anibaltorresv), Presidente del Consejo de Ministros (@pcmperu), en contra de Su Eminencia Cardenal Pedro Barreto SJ, Arzobispo de Huancayo. pic.twitter.com/iTkgPbuSYV — Conf_episcopal (@conf_episcopal) April 20, 2022

Declaraciones

Este último miércoles, el titular de la PCM cuestionó la realización de una sesión del Acuerdo Nacional al considerar que este foro “no resolverá” la crisis política que vive el país. Incluso, criticó a Pedro Barreto, uno de sus principales promotores.

“El Acuerdo Nacional no va a resolver nada […] ¿Qué ha dicho, qué ha hecho el Congreso, qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo del Acuerdo Nacional? Absolutamente nada”, manifestó.

“Ahí tenemos un cura […] que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Él está a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, expresó, en clara alusión a Barreto Jimeno.

Tras causar controversia, el premier indicó que utilizó el término de “miserable” porque no recordó el nombre del cardenal. “Es un dicho popular que en cualquier lugar se puede utilizar cuando uno se acuerda del nombre de la persona, no ha sido con el propósito de ofender”, intentó justificarse.

También te puede interesar: Max Hernández a Pedro Castillo: “Usted está gobernando para todos los peruanos y no para lo que le dice un partido”

Más noticias en Exitosa: