Hernán Condori sobre ‘agua arracimada’: “Me presentaron el producto, entré a Google e investigué”

El ministro de Salud, Hernán Condori Manchado, reiteró enfáticamente nunca haber recetado Cluster X2, producto pseudocientífico conocido también como ‘agua arracimada’, a algún paciente. Sin embargo, reconoció haber investigado sobre el producto en Google e indicó que tiene supuesto efectos saludables.





Así lo expresó este martes durante su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, para presentar la política sectorial, lineamientos de su gestión, las medidas a tomar respecto a la pandemia del COVID-19 y responder los cuestionamientos en su contra.

“Mi persona no ha hecho ninguna publicación. Pueden verificar en mi Facebook, sencillamente fue familiar y se ha filtrado esa publicación. Nunca he recetado ese producto, ni he vendido ni he dado a algún paciente. Me presentaron el producto, entré a Google e investigué”, afirmó el funcionario ante el Parlamento.





Seguidamente, explicó que el producto “es un tipo de agua, de estructura molecular, que de acuerdo a la literatura científica, permite su estructura ingresar con mayor facilidad a través de las membranas celulares. Nunca he vendido, ni recetado, ni ofrecido a ningún paciente”.

Asimismo, provechó para rechazar que ejerza la especialidad de obstetricia. “Yo soy médico general, nunca he dicho que soy ginecólogo. Mi esposa es obstetra. Mi consultorio es médico-obstétrico”, dijo.

Respecto a la denuncia en Fiscalía por presuntos cobros indebidos en la Red de Salud de Chanchamayo, respondió que “en 2019 los participantes en el proceso CAS dieron un monto para comprar materiales y actualmente ese monto está bajo custodia de su CAFAE, no ingresó a la cuenta personal de nadie”.

