Con triunfo ajustado, Sporting Cristal vuelve a la calma

Sporting Cristal consiguió un triunfo de 3-2 sobre Cusco FC, que sirve para calmar un poco la molestia de sus hinchas, quienes aún no digieren la goleada de 4-0 que sufrió el equipo de sus amores ante Barcelona por la Copa Libertadores.

Los fanáticos celestes llegaron al estadio Alberto Gallardo no solo para alentar a su equipo, sino también para expresar su desacuerdo con la continuidad del técnico Manuel Barreto y algunos jugadores como Johan Madrid, Omar Merlo, entre otros.

Kevin Sandoval se encargó de abrir el marcador a los 7′, luego de aprovechar un mal rechazo del arquero Juan Pretell. Después, llegó el reencuentro con el gol de Emanuel Herrera. El argentino definió con calidad a los 20′, al recibir una buena asistencia de Cristian Ortíz.

El ‘Tití’ completó su gran primer tiempo con un gol a los 25′. Esta vez se intercambiaron los papeles. Herrera habilitó a Ortiz, quien con un toque sutil le hizo un ‘sombrerito’ al arquero.

Pero en la segunda etapa, las cosas cambiaron. Cusco FC había mostrado muy poco en la primera mitad, pero reaccionó y puso contra las cuerdas a los celestes. Danilo Carando descontó a los 69′, luego de sacarse de encima a Merlo. Y a los 91′, casi en el cierre del duelo, el paraguayo Miguel Paniagua de cabeza rompió las redes de la portería de Solís.

Ahora los dirigidos por Barreto buscarán la hazaña de ganar este jueves a Barcelona de Ecuador por cuatro goles o más para seguir avanzando en la Copa Libertadores. Por su parte, Cusco FC sumó su segunda derrota en el torneo y debutará el jueves 13 de febrero ante Audax Italiano en la Copa Sudamericana.

Barreto: “El odio no me sorprende”

El técnico de Cristal, Manuel Barreto, se refirió a los insultos que recibió por parte de los hinchas celestes. “El odio no me sorprende, lo digo con tristeza pero es la realidad. Soy ajeno a lo que digan o griten. Todos los gritos han sido dirigidos hacia mí. El dolor que siento por la derrota en Ecuador no le sucede ni al más hincha de Cristal. Toca continuar y seguir para adelante”, expresó.