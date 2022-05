Comunidad de Fuerabamba pide revisión de contratos suscritos con Las Bambas

En entrevista con Exitosa, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, pidió este miércoles que se revisen los contratos suscritos con la empresa minera Las Bambas y se cumpla con los compromisos y los respectivos pagos.

“Nosotros queremos que se revise porque sabemos que no es ese millón 200 mil soles por persona. Por eso, nosotros quisiéramos que se revisen. Quisiéramos que a todos los comuneros que hemos sido reasentados, quiero que nos pague esa cifra. ¿Por qué? Porque estamos corriendo el riesgo de salir a hablar en las emisoras”, declaró en nuestro medio.

Vargas también aseguró que la comunidad de Fuerabamba no asistirá a la mesa de diálogo con el Gobierno y Las Bambas, prevista para este 7 de mayo, mientras esté vigente el estado de emergencia en esta zona.

“Nosotros no somos majaderos para que nos digan que estamos haciendo lo que nos da gana. Acá no vamos a dialogar en un estado de emergencia con una pistola en la cabeza. Lo que nosotros pedimos es que respeten a esta comunidad reasentada. Merecemos respeto pero tampoco no nos vengan a imponer un estado de emergencia para poner dialogar”, agregó.

En esa línea, afirmó que es necesario que el referido encuentro se realice en alguna de las comunidades, debido a que no viajarán a la ciudad de Lima ante el temor de ser encarcelados.

“Nosotros ya no creemos en nuestro Gobierno. Si nosotros vamos a viajar a la ciudad de Lima, sería para que nos encarcelen. Ese es el temor. Si vamos a viajar, estaríamos dispuestos pero sería para encarcelarnos porque ahorita nos están empezando a hacer la criminalización“, puntualizó en Exitosa.

Por último, el titular de la comunidad lamentó que en 11 años ningún Gobierno se haya preocupado por verificar el cumplimento de los compromisos por parte de la minera.

