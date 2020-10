¿Cómo reconocer un violador sexual? Este es su perfil psicológico

Esta mañana, en el programa ‘Hablemos Claro’ de Exitosa, conversamos con Silvia Gómez, Psicóloga Forense, que nos detallará como es el perfil y características de los agresores sexuales, a raíz del último hecho lamentable de lo que se trataría de una violación por parte de 5 sujetos a una joven de 21 años en Surco.







“Esto que está ocurriendo es la punta de un iceberg, tenemos el fondo del triángulo más grande ahí abajo que tenemos que solucionar entre todos. Si escuchamos frecuentemente es porque da a conocer a través de los medios, eso no significa que no ocurrió antes, ¿Qué está pasando con el ser humo y los jóvenes?, esa es la punta del iceberg que debemos nosotros informarnos. Como es la estructura de su personalidad, de estos seres humanos, como si fuera una manada, significa que estamos retrocediendo en la sensibilidad“, expresó Gómez.

También puedes leer: Violación grupal Surco | “Droga GHB’ provoca alucinaciones, depresión y sedación, afirmó Marcial Torres





Un punto importante que se comentó con Silvia Gómez, fue el tema de la educación, pues según ella es la estructura importante de la personalidad y esto se da en la infancia.

“La carencia de afecto puede dañar esa estructura en su primera etapa, una etapa puede dañarse en la adolescencia, esto es cuando falta un apego emocional a la relación que se tiene con los padres o las madres, si esa ansiedad no es cubierta, la ansiedad crece y al crecer esto crece también la agresividad, los primeros signos de agresividad del niño, porque no se siente contento ni lleno de esa necesidad. Puede pasar esto también en la etapa de la adolescencia, ocurre esa necesidad de respuesta a las inquietudes que tiene, a los pensamientos, a las fantasías, y si esa respuesta no se la da la persona cerca a él, se lo dará el internet, que ni siquiera lo tienes que pedir y te da algunos enlaces sexuales no permitidos distorsionados y esas son las respuestas que tiene el menor”, explicó.

Por otro lado, conocimos cuáles son las características de estos sujetos que aparentemente son personas que no tendrían este tipo de actitudes pero que finalmente terminan cometiendo estos actos.

“Hay una personalidad psicópata, es una personalidad que es indolente, sin empatía, que no respeta, que le gusta transferir normas y sin embargo pueden moverse en su vida normal y aparentar ser empático, pueden ser que muchas de estas personas logran formar grupos y hacer que hagan lo que ellos desean o piensan. Puede ser que él haya formado un grupo o haya sido talvez espontáneo, el convencimiento. Estas conductas de violación suelen ser repetitivas, algunas son circunstanciales, si ellos lo han planificado entonces puede que lo esté repitiendo”, comentó.

También te puede interesar