Cómo proteger y no delatar tus tells en póker

El póker es uno de los juegos más divertidos y con más estrategia que existen. Muchos jugadores juegan solo por diversión, pero otros realmente se involucran con este juego desarrollando tácticas y trucos para poder ganar.

Una cosa de la que siempre hay que preocuparse cuando se trata de póker, es de dar “tells” que indican la fuerza o la debilidad de tu mano.

Los tells de póker son un factor importante del póker en vivo hasta el punto de que existen excelentes libros sobre póker como el del psicólogo Mike Caro incluso escribió un libro sobre ello, titulado Caro’s Book of Poker Tells o el Libro de Caro sobre póker tells.

Así como es muy importante saber cuáles son los póker tells más comunes, también es fundamental saber cómo evitar los tells en póker.

Lo primero que tienes que hacer es estar completamente consciente de todas tus acciones en la mesa de póquer. Es muy fácil quedar atrapado en el juego o distraerse y perder la concentración. Esto no sólo perjudicará tu juego de póker, sino que es una forma fácil de empezar a regalar tells de póker. La clave para no delatar a nadie es la consistencia: no importa si tienes una escalera y apuestas de valor, o si posees un as alto, tu lenguaje corporal y tus expresiones faciales deben ser siempre iguales.

Si ves a un jugador aburrido y cansado que se anima de repente cuando ese cuarto corazón llega al tablero, ¿no sospecharías de él? Por eso, debes tratar de seguir actuando de la misma manera sin importar cuál sea tu mano. Es mejor intentar distanciarse de la mano y no dejarse llevar por la acción. Controlar tus emociones es un factor clave para lograr el sueño de ganar grande en el póker, y en parte se debe a que evita que te delates inconscientemente.

Sé consciente de cómo has actuado en la mesa de póquer y trata de seguir así. Esto se aplica a todo: desde la forma de barajar las fichas hasta la forma de ponerlas en el bote; si eres hablador o callado e incluso la forma de respirar, ya que pueden ser indicios para un oponente de cuál es tu mano de póker. Aunque no lo parezca, los buenos jugadores observan cada uno de tus movimientos y tratan de encontrar tendencias en tu forma de actuar.

En el póker, lo único que realmente no puedes controlar son tus ojos: siempre te delatan. Por eso muchos jugadores de póker llevan gafas de sol en la mesa. Si tu principal objetivo es ganar dinero, no importa lo que piensen los demás jugadores. Ponte las gafas de sol y no dejes que nadie te eche de una mano sólo porque hayas parpadeado demasiadas veces mientras echabas tus fichas al bote.

Cómo protegerte

Dar señales es una preocupación muy común para los jugadores de póker en vivo, y con razón. Si no eres consciente de las señales que emites, a muchos de tus oponentes les resultará muy fácil hacer lecturas sólidas sobre tu mano. Por otro lado, algunos jugadores se esfuerzan tanto por mostrarse tranquilos y estoicos que acaban dando más información de la que habrían dado. Mantener el misterio de tu mano depende en gran medida de si tienes o no una concentración absoluta en la mano que tienes delante.

Hay una gran diferencia entre dar pistas falsas y simplemente hacer todo lo posible para no dar ninguna pista. Crear falsos indicios creíbles requiere mucho tiempo, práctica y, sobre todo, experiencia.

Enfoques principales:

Hay dos maneras diferentes de defenderse contra el hecho de regalar tells o señales a tus oponentes. Lo primero que puedes hacer es practicar de la misma manera cada vez. Esto podría significar esperar cinco segundos antes de cada acción, luego colocar las fichas de la misma manera, mantener las manos/cabeza en el mismo lugar, y así sucesivamente.

La otra opción es mezclar (a sabiendas) tus acciones de tal manera que sea imposible que alguien asocie una acción con una fuerza de mano específica.

El único defecto de este enfoque es que, inconscientemente, puede hacer una cosa u otra dependiendo de la posición en la que te encuentres, sin pensar realmente en ello. Puede que no te des cuenta, pero quizás tiendes a mantener tus cartas cuando estás fuerte, o quizás barajas las fichas cuando estás débil. Hay aspectos positivos y negativos en cada enfoque, eso es seguro.

Evita dar señales que puedan delatar tu mano

El término “cara de póker” se utiliza mucho, pero ocultar tus cartas es mucho más que tus expresiones faciales. Por lo tanto, recuerda:

Mirar tus cartas de mano

Una vez que te hayan repartido tus cartas ocultas, dales la vuelta y memorízalas. Mirar por segunda vez sus cartas después del flop, o después de una subida, envía un mensaje a la mesa de que tu mano es débil.

Mirar el flop

Se siempre coherente cuando mires el flop. Si desvías la mirada inmediatamente y empieza a contar tus fichas, significa que has hecho una mano fuerte. Si miras demasiado tiempo el flop, lo más probable es que sea porque has conseguido un empate y estás calculando tus salidas y cuánto apostar. Actuando de forma coherente, será más difícil para los demás jugadores determinar qué tienes en la mano por la forma en que miras el flop.

Mirar a los jugadores

De la misma manera que no mirarías directamente a un jugador si tuvieras una mano fuerte, evita mirar al jugador si tienes una mano débil e intentas despistar a otro jugador. Muchos jugadores hacen esto en un intento de intimidar, pero contra jugadores profesionales tendrá un efecto adverso.

No sostengas o toques las cartas

Evita sostener o tocar tus cartas después de haberlas mirado. Mantener tus cartas o juguetear con ellas es una indicación de que estás listo para retirarte y a menudo provocarás una subida de tu oponente.

Señales verbales

A menos que seas Daniel Negreanu, evita hablar mientras estés involucrado en una mano. Independientemente de lo bien que te sientas hablando, lo que digas puede revelar algo sobre tu mano.

Conclusión

Lo que es importante recordar sobre los tells de póker es que funcionan en ambos sentidos. Aunque estés un paso por delante del jugador promedio después de entender y aplicar estos consejos para proteger tus tells, lo más probable es que tus oponentes muestren sus tells, así que asegúrate de estar atento a ellos y juega en consecuencia.