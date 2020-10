¿Cómo prevenir la Lumbalgia en la actual pandemia?

¿Acaso en estos tiempos de pandemia no ha comenzado a sufrir esos casos de lumbalgia por esas malas posturas durante trabajo remoto o clases virtuales?



El dolor de espalda, cuello y muñeca, se debe a que no le da comodidad a su cuerpo para que trabaje y no se esfuerce. Esas intensas molestias en diferentes partes del cuerpo principalmente en columna como cervicalgia (dolor de cuello), dorsalgia (dolor de espalda) y lumbalgia (dolor de cintura), se debe a que no tiene comodidad.

La Dra. Juana Arias, especialista en medicina física y rehabilitación de EsSalud refiere que es fundamental que tengan en cuenta los principios básicos de la ergonomía para evitar posteriores consultas médicas con el fin de aliviar dolores de espalda, muñecas, brazos y cuello por posturas inadecuadas.

Para ello recomienda aplicar la ergonomía en casa, es decir se debe adecuar el ambiente laboral a las características y capacidades funcionales del trabajador o del estudiante.

Una mala postura genera además dolores y diferentes grados de tensión en el cuello, cansancio en los hombros con tensión muscular, lesiones en la espalda y piernas, pero sobre todo es en la mano, donde las lesiones de estrés repetitivo se localizan con mayor frecuencia, por el uso del ratón y el teclado.

