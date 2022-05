Cómo obtener facilidades para el pago de sus deudas con el SAT

La nueva normalidad ha hecho que muchas entidades del sector público se adecúen a la atención virtual que le permite acceder a una rápida y eficiente atención sin moverse de casa. Una de estas entidades es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima que recauda no solo tema de arbitrios sino incluso multas.

Para facilitar la vida de los vecinos, es que el SAT da la facilidad a los vecinos para pagar sus deudas tributarias y no tributarias a través de la Agencia Virtual SAT. Esa ventaja no quita que usted pueda acercarse a las oficinas para cualquier reclamo.

Así si desea hacer su visita de formal presencial, entonces debe tomar en cuenta que debe pedir una cita a los números de WhatsApp: 956 212 913, 956 213 510, 940 187 539 y 983 743 950. Para su atención solo debe presentar su DNI al momento de acudir a la cita.

La otra forma es virtual y para ello crea su usuario en la Agencia Virtual SAT a través del siguiente link: https://www.sat.gob.pe/websitev9/Servicios/AgenciaVirtual.

El siguiente paso es acceder al servicio “Facilidades de pago” y hacer clic en “Registro de solicitud de fraccionamiento o compromiso de pago”. Ahí selecciona el tipo de fraccionamiento (tributario o no tributario) o compromiso de pago (no tributario). Descarga, el for- mato del documento con el detalle de deuda en forma- to digital (PDF o imagen) y adjúntalo al formulario. De ahí envíe la solicitud.❖

Recuerde que no debe tener otros fraccionamientos ni compromisos con cuotas vencidas impagas en los últimos 12 meses. Se evaluarán el monto de la cuota inicial y los números de cuotas, de acuerdo con el importe de la deuda.

