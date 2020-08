¿Cómo diferenciar el resfrío, gripe, alergia y COVID-19?

Las temperaturas han bajado y el invierno empieza a generar que los peruanos sufran enfermedades típicas de la estación. No obstante, debido a la situación que vivimos actualmente, a causa del COVID-19, muchos suelen confundir los síntomas de un resfrío o de una alergia con el nuevo coronavirus. Para hablar de ello, dialogamos con el Dr. Carlos Hinojoza, especialista en alergia e inmunología.

“Hay que ponerlo en perspectiva; el resfriado común es una infección viral q se presenta en esta época de frio. Es producido por más de 200 tipo de rinovirus. Los síntomas son congestión nasa, estornudos, fiebre que no es muy alta y dura a 7 días. Sin medicamentos, se llega a superar. Reposo relativo y ahí quedó, incluso se puede presentar dolor de garganta”.

El galeno indicó sobre la alergia, que es un problema de hipersensibilidad. Un problema de alergia respiratoria a elementos del medio ambiente como el polvo de la casa, los ácaros, etc. Algunos síntomas son, los estornudos, congestión nasal, pero sin fiebre. “Es importante, recordar esto, la alergia no presenta fiebre. Podría darse el caso en algunos pacientes que presentan sinusitis, pero no es lo común”, añadió.

A veces también hay miedo en los pacientes que sufren asma bronquial. “En esta condición se presenta tos, ronquido o silbidos en el pecho. Y dificultad para respira y existe la sensación de falta de aire”.

“La influenza tiene síntomas del resfriado común pero normalmente se puede presentar una fiebre alta y dolores musculares y articulares intensos. Hay que tener en cuenta a quienes tienen comorbilidades, como la bronquitis crónica, hipertensión, etc. Los pacientes la padecen aproximadamente una semana”

Como conocemos los síntomas del COVID-19 pueden variar según el paciente. Los principales son: fiebre alta, tos, problemas para respirar, nauseas, vómitos o diarrea. Pérdida del gusto, olfato, etc. “Algo importantísimo que debemos saber, cuando el paciente tiene alta temperatura, no hay que esperar a que le falta el aire, hay que actuar y buscar al Ministerio de Salud. Si presentan síntomas, y más aún si es de avanzada edad o pertenece a otro grupo de riesgo, acudir en busca de ayuda inmediata.