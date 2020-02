¿Cómo detectar a un intraemprendedor y sacarle provecho en tu empresa?

En el mundo laboral existen los empleados y los emprendedores. Sin embargo, recientemente se ha incorporado un nuevo concepto, el del intraemprendedor, un profesional que innova dentro de la organización en la que trabaja y que aporta nuevas oportunidades para el futuro de la empresa. Es un perfil que actualmente es muy demandado por las compañías.

“Contar con un intraemprendedor en tu empresa te permitirá aumentar la eficiencia y productividad, además de renovar la dinámica de trabajo. Este perfil se adapta muy bien a las demandas y cambios del mercado, son trabajadores con inquietudes, con dosis de liderazgo y que desarrollan sus cualidades e ideas a favor de la organización”, indica Christian Delacruz, Chief Learning Officer de la escuela internacional de emprendimiento Team Academy Perú.

Encontrar un perfil intraemprendedor en tu empresa no es una tarea sencilla, por eso el especialista de Team Academy nos enseña algunas características más resaltantes:

1) Autosuperación: El intraemprendedor siempre busca la manera de ser mejor cada día, para ellos no existe el conformismo. Suelen ser muy pasionales y motivados, eso los lleva a siempre plantearse grandes retos y desafíos.

2) Se identifican con la empresa: Este perfil busca el bien común dentro de la empresa. Comparte su cultura, valores y fomenta esta actitud con los demás trabajadores.

3) Críticos constructivos: Para ellos no existe la típica frase “toda la vida se ha hecho así”, siempre buscan replantearse las cosas, no tienen miedo de decir lo que piensan y mostrar sus ideas. Algunos piensan que son empleados que no están cómodos con su trabajo; la verdad es que un intraemprendedor es inconformista por naturaleza, pero siempre buscan el bienestar de la empresa.

4) Iniciativa: No se limitan a realizar sus funciones, siempre tratan de aportar nuevas ideas y llevar a cabo procesos o mejoras para la empresa. Su filosofía es trabajar por resultados.

5) Innovadores: Su creatividad e imaginación no tienen límites y son su principal cualidad. Son ingeniosos, asertivos y constantemente aportan alternativas e ideas que nunca se habían desarrollado en la empresa.

6) Están en continuo aprendizaje: Ellos no son los típicos sabelotodos y tampoco creen que tienen todas las respuestas, por el contrario, siempre están adquiriendo conocimientos, investigando y preparándose. Lo pueden hacer con las capacitaciones que brinda la compañía o por su cuenta. Todo ese conocimiento al final lo capitalizan en la empresa.

7) El fracaso es una experiencia: No son perfectos, también pueden fracasar, pero tienen todas las capacidades y actitudes para recuperarse con rapidez, aprender de sus errores y volver a empezar.