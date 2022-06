El uso de las contraseñas como protección cibernética es muy común y muchas personas todavía no toman el asunto con su respectiva importancia. Definir una contraseña segura permitirá mantener protegida tu información en internet.

Además de seguir ciertos parámetros para crear una contraseña fuerte, su gestión y las actividades que realizas en otros sitios web también determinarán si tu dispositivo será vulnerado o no con mayor facilidad.

El entretenimiento digital es una de las principales razones para navegar en internet, desde servicios de streaming hasta juegos de casino como la ruleta online están disponibles para disfrutar del tiempo libre.

Es por ello que mantener una administración y gestión de tu información personal en el entorno digital es fundamental al acceder a tantas plataformas online. Descubre cómo crear una contraseña segura y considera nuestras siguientes indicaciones.

¿Cómo debe ser una contraseña segura?

En primer lugar, una contraseña segura debe ser larga y con diversos caracteres alfanuméricos para complicar su resolución. Las contraseñas tampoco deben estar relacionadas con temas personales tales como tu fecha de nacimiento, nombres de familiares o de mascotas; esto puede disminuir su eficiencia al proteger.

Hoy en día la ciberseguridad es más fuerte que los años anteriores, no obstante, es oportuno cumplir con las pautas básicas al hacer una contraseña. Recuerda no registrarte o iniciar sesión en sitios no oficiales para evitar phising o hurto de datos.

Algunas formas de crear una contraseña segura son:

No usar patrones lógicos : Los ladrones informáticos son excelentes al descubrir patrones. Usar letras, números y caracteres aleatoriamente es perfecto para aumentar la seguridad en tus contraseñas.

Difícil de adivinar pero fácil recordar : Utilizar información que sea fácil de recordar permitirá cambiar la forma de escribir, las mayúsculas o números de la contraseña. Combina palabras sin relación alguna para mayor protección.

No repetir contraseñas anteriores : Es posible que al momento de crear nuevas contraseñas utilices palabras o números de anteriores. Es oportuno que ninguna de ellas tenga relación ni parentesco.

Lanzamiento de dados : Asigna palabras aleatorias a los números de dados y lánzalo. Los resultados determinarán el orden de las palabras y será más sencillo hacer contraseñas seguras con palabras definidas por ti.

En este sentido, debes cumplir con una gestión de contraseñas organizada para así asegurarte de no repetirlas en diferentes sitios web. Cambiar tus claves y anotarlas en un papel físico hará más sencillo el proceso de proteger tus cuentas personales.

Métodos para aumentar tu seguridad

Las plataformas digitales deben cumplir con la obligación de velar por la seguridad y protección de datos de sus usuarios. Ahora mismo existen variedad de métodos para verificar tu acceso a sitios web que trabajan a la par de otros dispositivos.

Entre los métodos más populares son:

Doble factor : Suele ser una aplicación que arroja códigos cada minuto, al entrar en tu cuenta deberás establecer el código solicitado por la plataforma.

Código SMS : Al asignar tu número de teléfono podrás recibir códigos vía SMS para confirmar tu inicio de sesión.

Lista de códigos : Recibirás una lista de códigos para imprimir. Cada vez que abras tu cuenta tendrás que responder con el código requerido.

Asimismo, al tener la necesidad de verificar tu inicio de sesión mediante otros de tus positivos mejorará la protección de tus cuentas. Aumenta la seguridad de tu información y protege tus datos con estas indicaciones.