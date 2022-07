Comisión de Seguridad Ciudadana citó al ministro del Interior Mariano González

A través de un comunicado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso citó al ministro del Interior, Mariano González, para este lunes 11 de julio con el fin de que informe sobre las acciones asumidas luego de la denuncia de secuestro a periodistas de Cuarto Poder el último miércoles en Cajamarca.

“La presente invitación es para que nos informe sobre las acciones adoptadas con relación al secuestro del periodista señor Eduardo Quispe y su camarógrafo señor Elmer Valdivieso del programa “Cuarto Poder” en la provincia de Chota, región Cajamarca”, señala el documento firmado por Alfredo Azurín, presidente de la comisión.

También se le pedirá información sobre el Plan de Trabajo que implementará su gestión para enfrentar la delincuencia a nivel nacional y las acciones que se están realizando con la Policía Nacional del Perú, para la captura de las personas requisitoriados por la justicia en el país.

Cabe precisar que este jueves, Mariano González, señaló que no puede especificar si fueron ronderos quienes retuvieron a los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo en el distrito de Chadín, provincia de Chota (Cajamarca).

“Quien lo tiene que calificar es el Ministerio Público. Nosotros hemos participado todo el tiempo. Lo que no puedo hacer yo es hacer el trabajo que no me corresponde. Es decir, no voy a calificar. Quien tiene que calificar, y quiero que ustedes entiendan es el Ministerio Público”, declaró a los medios de comunicación.

FISCALÍA ANUNCIA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió este jueves una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chandín, provincia de Chota, región Cajamarca, por el delito contra la libertad y el patrimonio, en agravio de dos periodistas de un conocido programa dominical.

“La Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chandín en Cajamarca, por el delito contra la libertad (secuestro), y el delito contra el patrimonio (hurto), en agravio de 2 periodistas”, informó la institución a través de su cuenta oficial en Twitter.

Cabe precisar que el fiscal Provincial Omar Villena León de la Fiscalía Penal de Bambamarca verá el caso en mención.

