Comisión de Salud cita a ministro de Salud por error en aplicación de cuarta dosis contra la Covid-19

Este lunes, la comisión de Salud y Población del Congreso citó al ministro de Salud, Jorge López, para el próximo martes 3 de mayo, con el objetivo de que el funcionario exponga sus descargos acerca del error que habría cometido su cartera ministerial en la dosificación de la cuarta dosis de la vacuna del laboratorio Moderna contra el coronavirus.

Cabe señalar que, la cuarta dosis fue aplicada al personal de salud, a los adultos mayores de 70 años y a las personas con comorbilidades.

El encuentro se realizará de manera presencial, a partir de las 11:00 a.m., en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Ante los cuestionamientos y comentarios sobre la aplicación de la dosis, el ministro López indicó que no se registro ningún error y que la inmunización con una dosis de 100 microgramos (0,5 mililitros) es lo que corresponde, de acuerdo al protocolo del Minsa.

“Ya hubo una conferencia. No hubo error. Hay una palabra clave que tenemos que tener en cuenta; ‘buster’ que es refuerzo. Nosotros no manejamos ese esquema, nosotros manejamos cuartas dosis y no dosis de refuerzo. Y si es que hubo un error, los entes pertinentes tomarán conocimiento de ello. Se investigará y se seguirán todos los pasos que se tienen que seguir. Las dosis están en los insertos”, indicó Jorge López.

Como se recuerda, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, informó que solicitaría a la Comisión de Salud que cite “con urgencia” al titular del Minsa, Jorge López.

“Está claro q ante incapacidad de los funcionarios del Minsa de dar respuestas claras ante serios cuestionamientos de la 4ta dosis en médicos, quedan menos dudas q esto hace rato dejó de ser una política sanitaria. Pediré a la Comisión de Salud q cite con urgencia al ministro”, indicó el congresista Muñante.

