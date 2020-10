Comisión de Relaciones Exteriores aprobó archivar el Acuerdo de Escazú

Esta tarde, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó archivar el Acuerdo de Escazú. Cabe recalcar dicho acuerdo lo firmó la exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a nombre del Gobierno.



También te puede interesar: Frente Amplio, Frepap, Somos Perú y UPP están a favor de vacancia presidencial, afirmó Bazán

Con 9 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, dicha comisión decidió no aprobar el predictamen para la no ratificación del Acuerdo de Escazú.

🔵🔴#LOÚLTIMO I Comisión de Relaciones Exteriores aprobó archivar acuerdo de #Escazú. 📻 RadioExitosa: 95.5 FM

📺 ExitosaTV: 6.1 señal digital abierta

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/TFdE77IyMl — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2020

◼ Acuerdo de Escazú

América Latina y el Caribe, la región más peligrosa para los defensores ambientales en el mundo, es donde se ha desarrollado un instrumento pionero para la protección ambiental desde un enfoque de derechos humanos.

Este acuerdo mejorará el acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. Además, establecerá mecanismos para la protección de los defensores ambientales amenazados.

Perú ha sido uno de los primeros países en firmar el denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Setiembre 2018).

Sin embargo, el Congreso no aprobó su ratificación. Por lo tanto, el tratado no entrará en vigencia y el país no se vinculará a los estados que lo suscribieron.

Se necesita que 11 países lo ratifiquen para que entreve en vigencia. Después de que Peru se haya apartado, serían 7 las naciones que firmaron citado acuerdo.

Información de Perú Oceana sobre el Acuerdo de Escazú.

Lo más visto en Exitosa