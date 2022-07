Comisión de Ética archivó denuncia de oficio contra Hernando Guerra tras sesionar desde la playa

Con 9 votos en contra, 5 a favor y cero abstenciones, la Comisión de Ética del Congreso rechazó admitir la denuncia de oficio en contra del vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, por haber participado en una sesión del pleno desde la playa, el pasado 27 de junio.

Los legisladores que se mostraron en contra de que se inicie un proceso de denuncia fueron: María Agüero, Flavio Cruz, Kelly Portalatino, Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Elías Varas (Perú Bicentenario).

Mientras que, quienes votaron en contra fueron : Carlos Anderson (no agrupado), Diego Bazán (Avanza País), Luis Alegría (Fuerza Popular), Jorge Morante (Fuerza Popular), Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular), Javier Padilla (Avanza País), Hitler Saavedra (Somos Perú), Luis Aragón (Acción Popular) e Isabel Cortez (Cambio Democrático).

Como se recuerda, ante el hecho, el legislador fujimorista admitió haber cometido un error y pidió al grupo de trabajo que preside Karol Paredes que revise el tema: “Hace pocos días, por una imagen poco feliz, he sido objeto de críticas y de comentarios. Por eso me permito hacer unas breves reflexiones, no a modo de defensa, porque yo lo podría hacer ante la Comisión de Ética, a la que yo mismo solicito que vea mi caso”.

“Cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo. Estar con mi hija, atender mis temas como vocero, y cumplir mis funciones como congresista, pero me equivoqué, uno no puede hacer todo a la vez”, reconoció Guerra García ante el Pleno.

Hernando Guerra García activó por error su cámara durante una sesión virtual del Congreso y se le vio en un ambiente veraniego. El hecho ocurrió en una reunión por la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, con la participación presencial y virtual de otros parlamentarios.

Lo que captaron las cámaras fue a Guerra García en una playa sin polo, con lentes oscuros y sombrero. Las críticas por atender de esa manera su trabajo como congresista no se hicieron esperar.

