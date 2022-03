Comisión de Economía verá el 5 de abril dictamen para liberar fondos de las AFP

La congresista de Acción Popular, Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía del Parlamento, anunció que el martes 5 de abril por fin habrá sesión de ese grupo de trabajo y se procederá a la elaboración del dictamen conjunto de acceso a los fondos de las AFP.

Es decir, ese día debe surgir un dictamen que agrupe los ocho proyectos de ley que permiten liberar aportes de las AFP que ya fueron debidamente sustentado a fines de febrero. Sin embargo, en todo marzo no se avanzó nada por diversas razones y la comisión no sesionó. Según Monteza, nada tiene que ver un supuesto lobby que las AFP ya realizan para evitar la aprobación.

Quizás te interese leer | Palacios tras rechazo de vacancia: “Lo que viene es que el presidente inicie los cambios que el Perú necesita”

“He escuchado alguna versión de que ese supuesto lobby, que no me consta, ha podido incidir en algunos congresistas y que era raro que la comisión no sesionara. Ha habido problemas de otra índole, pero el martes 5 de abril habrá sesión y ese día esperamos consenso para aprobar el dictamen conjunto”, dijo Monteza.

La presidenta de la Comisión de Economía precisó que entiende la premura de los aportantes y exportantes y consideró que el alza en el costo de vida hace más necesario que se pueda recurrir, una vez más, a los fondos.

“Queremos hacer las cosas bien para que luego el Pleno no encuentre reparos. Para eso hay que ser muy precisos. Pero estamos por una nueva liberación de aportes. Es necesario, sabemos que es dinero de los propios afiliados”, comentó.

“Hay una casi nula generación de empleo y eso hace viable que los aportantes y exaportantes accedan a su propio dinero ante la crisis”, añadió

Síguenos en redes sociales