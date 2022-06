Comisión Ad Hoc exige al MEF los S/ 13,500 mllns. para pagar Fonavi

La Comisión Ad Hoc del Fonavi exigió al Ministerio de Economía (MEF) que transfiera de una vez los 13 mil 500 millones de soles que logró recuperar en 2003 como parte del patrimonio de los fonavistas y que deben servir como fondos para iniciar la devolución de aportes. Lo que pretende el referido grupo de trabajo es acelerar, precisamente, el proceso de la devolución y para ello necesita que se viabilicen los fondos necesarios.

En ese sentido, existen 13 mil 500 millones de soles que hace 19 años se encuentran en la cuenta general de la República y que corresponden a dineros recuperados del Fonavi, según acredita el propio MEF. Sin embargo, esa suma no ha sido aún liquidada, pese a la cantidad de años que el MEF la tiene en su poder. Por ello, Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas e integrante de la Comisión Ad Hoc, refirió que ya se ha solicitado formalmente al MEF que transfiera cuanto antes ese dinero.

“Nosotros ya estamos trabajando como comisión. Y por eso es necesario que vayamos recaudando los fondos para la devolución de los aportes. Esos 13 mil 500 millones de soles se dieron a conocer en el año 2003 y son parte del patrimonio del fonavista. El MEF sostuvo que ese dinero ya estaba recuperado. Estamos pidiendo que esa plata se liquide y sea transferida en el más breve plazo”, sostuvo Luzuriaga.

Es más, el máximo dirigente fonavista precisó que no hay razón alguna para que el MEF persista en no transferir esa plata y que cualquier intento porque eso continúe puede ser visto como indicios de irregularidades.

“Lo que queremos es tener ya los dineros que garanticen la devolución de aportes a los fonavistas. Estamos involucrados en ese proceso, y entonces ya no deben existir más trabas. Si estas persisten, y si no se entregan esos 13 mil 500 millones de soles, existiendo ya una ley, podría indicarnos que hay algún tema de corrupción de parte de los funcionarios del MEF. Queremos pensar que no es así y que en breve ese dinero será transferido a la comisión”, añadió.

Luzuriaga precisó que están a la espera de que la congresista Esmeralda Limachi concrete una reunión con el presidente Pedro Castillo para informarle sobre las trabas que la Comisión Ad Hoc encuentra en su labor.

