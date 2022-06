Comisión Ad Hoc acelera para reconocer deuda a fonavistas

El dirigente Luis Luzuriaga informó que la Comisión Ad Hoc del Fonavi ya cuenta con los valores mínimos para elaborar los Certificados de Reconocimiento y Derecho de Deuda (CERAD) parciales, los cuales acreditarán precisamente, de manera individual, lo que el Estado le debe a cada aportante, algo que no podrá ser soslayado por ninguna norma, decreto o resolución que pretenda poner un freno a la devolución de aportes.

Afirmó que para elaborar esos CERAD parciales se ha hecho un trabajo de cálculo con la Remuneración Mínima Vital (RMV). Con ello se podrá consignar una cifra mínima de pago de deuda. Ya cuando se cuente con los valores máximos, se determinará el CERAD definitivo de cada fonavista.

De acuerdo a lo proyectado por la propia Comisión Ad Hoc, esos CERAD parciales, con los valores mínimos, se deben empezar a entregar en julio, para lo cual es necesario seguir con el proceso de recabar la información de la historia laboral de cada aportante.

“La entrega de los CERAD parciales es algo clave. Con ello, aunque ahí solo esté una cantidad parcial y no definitiva a devolver, el fonavista ya tendrá el documento que acredi ta que el Estado realmente tiene una deuda con él. Es decir, nada podrá ir en contra de ese documento, ninguna norma, decreto de urgencia o resolución de ningún organismo. Eso demostrará que el Estado le tiene una deuda y que esa debe pagarse”, aseguró el presidente de la Federación de Fonavistas.

El también integrante de la Comisión Ad Hoc refirió que, según la planificación de ese grupo de trabajo, esos CERAD parciales deberían comenzar a entregarse en las primeras semanas de julio. “Eso es lo que se pretende. No queremos que surja alguna norma que no permita o detenga el proceso de devolución. Por eso es muy importante que, lo antes posible, el fonavista pueda acceder a este documento que, aunque no es definitivo, sí dejará constancia legal de que hay una deuda con él y que se le debe devolver sus aportes”, añadió Luzuriaga, quien resaltó que la comisión continúa en la tarea de recabar la información laboral.

EL DATO

Luzuriaga recordó que los fonavistas que estén en condiciones de acreditar su historia laboral, deben acercarse a Rufino Torrico 889, oficina 201, para ser orientados sobre el llenado de los Formularios 1 y 2.

