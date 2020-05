Comic-Con confirma su primera edición online

La crisis mundial del coronavirus ha supuesto, entre muchísimas cosas, un golpe de tremendo impacto en la industria audiovisual. Más allá del cierre

de los cines, los rodajes suspendidos y los estrenos aplazados, las precauciones de distanciamiento social han imposibilitado la celebración de festivales de cine y eventos similares.

Es lo que ha ocurrido con los certámenes europeos (ahora unidos en el We Are One Festival), pero también con la Comic-Con. Cada año, este multitudinario evento celebrado en San Diego atraía a gente de todo el mundo interesada en el cine, las series y los cómics, pero tal y como revelamos este año no podrá ser celebrada.

Al menos, de forma física: los organizadores han desarrollado una estrategia alternativa mirando al online, y así es como ha nacido la San Diego Comic-Con At Home. Es decir, desde casa.

Sin fecha aún

El propio evento ya ha lanzado un anuncio vía redes sociales, donde enumera de forma humorística las ventajas de asistir a la Comic-Con desde la comodidad del hogar, como en lo que se refiere a la ausencia de esperas y dificultades para aparcar, o la posibilidad de que asistan tus mascotas.

Dicho anuncio no deja claro, sin embargo, cuándo se desarrollará este evento. Se desconoce asimismo en qué consistirá su programación, dado que todo Hollywood está parado ahora y no ha podido haber grandes avances en los rodajes.

Previsiblemente, películas ya terminadas pero aún sin estrenar como Viuda Negra o Wonder Woman 1984 contarían con su propio panel, y también es posible que lo haga The Suicide Squad, nuevo film de James Gunn que tenía previsto revelar sus primeras imágenes en este evento.