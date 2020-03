Comas: Vendedor de caramelos pide bono económico para su hijo con autismo severo

Un humilde padre de escasos recursos, que se dedica a la venta de caramelos en buses de transporte público, pidió un apoyo económico para su menor hijo Gabriel, que padece de autismo severo.

Juan Carlos Matos García relató a Exitosa que se las está ingeniando para poder subsistir, debido a que se ha visto perjudicado ante el estado de emergencia decretado por el Gobierno, para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19.

Señaló que el aislamiento viene causando constantes crisis constantes en su hijo. Además, nos contó que su esposa falleció hace tres años producto de cáncer.

“Desde que vino esta pandemia y antes que el presidente Vizcarra decrete el estado de emergencia, yo conseguí unos ahorritos de lo que estuve trabajando. Con eso pude comprar algunos víveres para sustentar los 15 días, pero ya se me está acabando. Y lo más preocupante es que a mi pequeño niño le viene crisis constantemente y no sé que hacer, pero tengo que luchar contra la adversidad”, indicó.

Asimismo, indicó que ni él ni su niño se encuentran en el padrón de beneficiarios del bono de 380 soles que dispuso el Gobierno para familias de situación económica vulnerable. “Cuando me vi con la realidad que no estaba inscrito, me generó más preocupación”, puntualizó.

Por si fuera poco, Juan Carlos y su hijo Gabriel viven en un pequeño cuarto alquilado, y ya no cuenta con dinero para pagar el arriendo. “Los días van pasando y esta cuarentena se va a ampliar, y esa es mi preocupación”, indicó.

Para cualquier tipo de ayuda, Juan Carlos brindó su número de cuenta bancaria BCP: 191-96584304001 y su teléfono celular: 934229718.