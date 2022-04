Comas: Padres de familia exigen justicia para menor que fue víctima de violación sexual en colegio

Los padres de familia de los estudiantes del colegio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el distrito de Comas, exigen a las autoridades justicia para menor de seis años que habría sido abusado sexualmente en el interior del centro educativo, ocurrido el último martes 29 de marzo.

En declaraciones para Exitosa, una de las madres reveló que no tienen seguridad de quien fue el agresor del menor ultrajado, por lo que muchos de los estudiantes no están asistiendo a clases por el miedo a que pueda repetirse este caso, mientras que otros han optado por retirar a sus niños de este centro educativo.

“Tiene que haber justicia, es un niño de seis años que ha salido sangrando del colegio, un niño de seis años que le han arruinado la vida para siempre. La directora nos dice que todavía no se sabe quién ha sido. Nos tienen que decir la verdad. Porque si realmente no se sabe quién ha sido, el violador o enfermo puede estar dentro y los niños pueden correr peligro”, manifestó la madre de uno de los compañeros del afectado, para Exitosa.

Asimismo, expresó su indignación por la falta de seguridad en este colegio, tras señalar que su menor hijo era compañero de la víctima. “Mi hijo está pidiendo clases y no es porque quiera, simplemente es porque no se puede confiar en este colegio, un monstruo está acá, no hay seguridad ni garantía”, aseveró.

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, condenó la presunta violación de un menor de edad en un centro educativo de Comas e indicó que espera que las autoridades correspondientes aceleren la sanción penal contra el responsable de tan repudiable acto.

“Mi total desprecio por esta denuncia que afecta a uno de nuestros estudiantes. La escuela debe ser un espacio seguro, que respete los derechos y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Demando a las autoridades competentes acelerar la sanción penal contra los responsables”, indicó Serna mediante su cuenta de Twitter.

