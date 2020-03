Comas: Madre de tres niños pide apoyo para sus alimentos durante la cuarentena

Carmen Rosa Llanos Nuñez, madre de familia, está pasando penurias en lo alto de un cerro en Comas. Ahí vive con sus tres hijos, de 5,9,12 años, con quiénes sobrevive tras la ampliación del aislamiento obligatorio. La progenitora trabajaba en un chifa pero se quedó desempleada después de la medida del gobierno para frenar el avance del coronavirus en el Perú.

Llanos Nuñez no fue beneciada con el bono de 380 soles, por lo tanto, pidió ayuda para alimentar a su familia durante estos últimos trece días que dure la cuarentena, por si no se amplía. Además, la mamá de estos tres niños también tiene que lidiar con la falta de agua en esta zona, ya que el camión cisterna que proveeía a la zona de agua potable no pasa hace tres semanas.

“No nos queda casi nada para poder alagar estos días. Uno como madre tenemos que ver como darles. Acá no hay agua, desagüe. No hay nada”, indicó la madre. Viven a punta de puros cartones, el domicilio es una zona de difícil acceso y extremedamente precaria.

Si deseas ayudar directamente a la jefa de la familia en extrema pobreza,de nombre, Carmen Rosa Llanos Nuñez: 19197866108 052. En caso de que se presenten dificultades para tu donación, puedes comunicarte con ella al número 913064018.