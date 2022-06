Comas: Familia de mujer asesinada por expareja exigen que se intensifique la búsqueda del asesino

El padre de la mujer que fue asesinada a fierrazos por su expareja, cuando este último se enteró que se había comprometido con otro hombre, pide a las autoridades que la búsqueda del asesino de su hija se intensifique debido que hasta el momento no tienen rastros de él.

“Por parte de la policía no tengo información, solo estoy recibiendo apoyo psicológico del Ministerio de la Mujer, pero de la policía no sé nada, quisiera que se intensifique la búsqueda del asesino que le hizo ese daño a mi hija”, declaró Pablo Valdez a Exitosa Noticias.

Por otro lado, el progenitor de la víctima asegura que desconocía los actos de acoso que sufría su hija por parte de su expareja Richard Montoya. “Yo no sabía porque ella no me contaba, yo soy hipertenso y su mamá ha sufrido dos infartos, ella no ha querido preocuparnos”, sostuvo.

Cabe recordar que, Erika Valdez Spozzitto, nombre de la mujer de 37 años agredida salvajemente por Richard Montoya Calderón, se dio a la fuga tras cometer el crimen.

Según las imágenes, el asesino no solo la impactó con el metal, sino que, en su huida, la arrolló, pues luego del golpe, ella caminó un poco, pero ante la pérdida de sangre debido a la profundidad del corte, se desplomó.

Erika estaba siendo trasladada a emergencias del hospital de Collique, sin embargo, no resistió y falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas en el abdomen y espalda.

