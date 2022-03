Comas: Delincuente intenta robar a pasajeros aprovechando el tráfico y ventanas abiertas

Atención. Este miércoles, en un recorrido de Exitosa por Comas, se pudo observar como la delincuencia continúa tomando las calles y es que siguen aprovechándose de los pasajeros que van en el servicio del transporte público, para robarles sus pertenencias.

En unas imágenes captadas por Exitosa, se puede ver como un ladrón intentó robarle el celular a un pasajero, pero al no poder, insultó al usuario e incluso golpeó la unidad móvil, en medio de la vía pública.

Los hechos se suscitaron en la avenida Túpac Amaru cerca del cruce con la avenida San Juan, cuando el delincuente vestido de azul con una bujía en brazo, estaba intentando robar a todas las víctimas que podía en la zona, y que estaban dentro los vehículos que pasar por ahí de manera lenta por la alta congestión.

Exitosa conversó con Jorge Bocanegra, pasajero que se salvó de ser robado ya que pudo esconder su celular justo cuando el delincuente venía a atacarlo.

“Me quería arranchar el celular, como estaba con la ventana abierta, casi lo agarra. Aprovechan el tráfico, eso siempre hacen. Ya me han robado antes. Encima ahora que no pudo ha vuelto a reclamarme y me ha escupido”, manifestó el caballero a Exitosa.

Asimismo, pidió que haya más presencia de seguridad como serenazgo o Policía, ya que el ladrón se quedó tranquilamente en la zona amenazando a más personas sin que nadie haga algo.

“Están descaradamente ahí, por más que le hemos gritado, él sigue ahí tratando de robar a otros carros”, relató.

