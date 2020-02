Colombia: sacerdote pedófilo aseguró que “el amor no tiene edad”

Un exsacerdote de la diócesis de Bogotá, Colombia, fue denunciado por una joven (30) que sufrió en varias ocasiones cuando era una niña violaciones sexuales por parte del expárroco, quien manifestó que se trataría de una “relación de amor”.

Se trata de Nelson Williams Montes Lizarazo, quien habría abusado sexualmente de la mujer en su adolescencia desde los 10 hasta los 15 años y finalmente había quedado embarazada.

“Cuando yo tenía 10 años tocó por primera vez mis partes íntimas y días después lo repitió en dos ocasiones”. Tres años después, cuando el sacerdote salió de la ciudad para acabar con su seminario volvió a buscarla. “Apareció en la casa de mi hermano, donde yo estaba. Me tapó la boca y me violó. Dijo que lo que estaba pasando no estaba mal porque era un designio de Dios y tenía que ocurrir porque él ‘era un enviado de Dios’”, declaró la víctima a la reconocida emisora de Colombia, Caracol Radio.

Asimismo, ella habría realizado varias denuncias en contra del sacerdote, sin embargo, nunca le hicieron caso. Al pasar de los años, Nelson Williams Montes Lizarazo reapareció y esta vez reveló el porqué de sus actos.

“Cuando uno se enamora no tiene un calendario para decir cuántos años tiene uno, o cuántos años tiene la otra persona. Las circunstancias se dan para que surja esta relación de amor”, comentó el sacerdote a Caracol Radio.

Finalmente, el expárroco negó haber tenido relaciones con ella hasta que cumplió 14 años. “Yo vi la oportunidad de manifestar mis sentimientos, que fueron aceptados por la familia de la chica. Las circunstancias se dieron para que ella y yo tuviéramos una relación, y sucedió”, finalizó.