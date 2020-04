Esta noche, Exitosa Noticias conversó con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC). El doctor Cáceres aseguró que las pensiones de los colegios privados deben reducirse, por que una clase presencial contiene mayores gastos como guardianía, electricidad, servicio de agua y mantenimiento de aulas. Estos gastos no son considerados en el servicio virtual, por que los niños llevarán las clases dentro de su hogar.

Además indicó que los padres de familia deben pagar las pensiones cuando se haya ejecutado las clases virtuales, no deben pagar por adelantado el servicio. Según Crisólogo en los colegios hay talleres y clases prácticas, muchas veces se les pide un pago extra para estos talleres, pero en el caso de las clases virtuales no tendrá este mismo trato por lo que no se justifica un pago extra.

Por último el Presidente del ASPEC, comentó que las clases virtuales no tiene la misma riqueza que las clases presenciales. Contó también que el tiempo de horas en las que se reducirá las clases al recibir le educación por internet que por un aula, además los colegios deben entender sus limitaciones y no cobrar las pensiones por el estado de emergencia, deberían solidarizarse con los padres de familia para que tengan una mejor imagen como centros educativos y no como empresas.