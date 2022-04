Colegios abandonados por la PNP y Seguridad Ciudadana

Maestros y padres de familia evitaron secuestro de niña del nivel primario de la Institución Educativa Francisco Lizarzaburu en el distrito de El Porvenir a pesar que existe una comisaría a menos de dos cuadras del establecimiento y el municipio de la localidad se encuentra a unos 4 minutos de distancia.

Otro caso insólito ocurrió con los alumnos del colegio Integral Class, quienes fueron asaltados por delincuentes armados el último lunes, pese a que se ubica a espaldas de la dependencia policial DIVINCRI de Trujillo.

Tras ello, Exitosa corroboró hoy martes 19 de abril la falta policial y de Seguridad Ciudadana en inmediaciones de los colegios como prometió el general de la III Macro Región Policial La Libertad, Jorge Luis Ángulo Tejada con el retorno a la presencialidad, “no queremos ni un niño violentado más”, enfatizó.

Sin embargo, en la actualidad no existe seguridad para los alumnos y tranquilidad a los padres de familia; porque estos hechos evidencian la alta ola delincuencial en la ciudad de la “Eterna Primavera” que podría llamarse de la “Eterna Delincuencia”. Donde la Policía Nacional del Perú aún no toma adecuadas estrategias o no cuenta con la logística suficiente, para disminuir la criminalidad frente a una declaratoria de un estado de emergencia.

Por eso, el director del colegio Lizarzaburu, Juan Llapo, se comprometió en Exitosa a nuevamente exigir la presencia al menos de un policía y serenos; para que custodie de manera perenne en los exteriores del colegio Lizarzaburu y así, ningún estudiante corra el riesgo de ser víctima de hampones para salvaguardar la vida de sus estudiantes.

