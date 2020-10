Colegio Médico del Perú: Medida ideal es cerrar todas las playas del país

Atención. Este miércoles, el infectólogo y decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Juan Astuvilca, señaló en Exitosa, que la medida ideal desde el punto de vista de la salud, para evitar más contagios del COVID-19, sería cerrar todas las playas del litoral peruano.



En conversación para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el galeno explicó que la medida ideal sería cerrar las playas en definitiva, y en caso se permita, las municipalidades locales deberán reforzar sus controles para que no ocurran más riesgos de contagios.

“La medida ideal sería restringir el acceso a todas las playas, desde el punto de vista de salud pública, lo recomendaríamos porque estaríamos cerrando un posible foco de contagio. Ahora si el Gobierno decide la apertura de las playas, tiene que ser con una estrategia bastante bien llevada y controlada por las municipalidades”, expresó.

En esa línea, recordó que hay consejos donde sí se han implementado protocolos de limpieza y ordenamiento incluso desde antes de la pandemia, por lo que ahora se deben reforzar dichas medidas.

“Hay playas que son muy concurridas que serán focos de contagios, sobre todo las que están en la Costa Verde”, agrego.

Asimismo, Astuvilca recomendó a la población a no salir de casa y menos asistir a lugares muy concurridos si no es necesario realmente, ya que desde el lado médico aún no es seguro permanecer en parques o playas como lo que se viene debatiendo, ya que uno puede exponerse al contagio.

“A la población tenemos que indicarles y dirigirnos para decirles que no es conveniente todavía salir a las playas ni a los parques, en realidad salir de casa. Si es que tenemos la posibilidad de no salir, es mejor. Si lo hacemos, tendremos que respetar las medidas como el uso de mascarilla que lamentablemente mucho no lo hacen. Es mejor evitar asistir a lugares donde hay mucha concentración de personas”, explicó.

