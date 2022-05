Colegio de Periodistas del Perú tras nuevo atentado contra la prensa: “Es un modus operandi del Gobierno”

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, afirmó este miércoles que la restricción que sufrió nuestra reportera, Karen Santillán, por parte de Palacio de Gobierno representa un ‘modus operandi’ del Poder Ejecutivo contra la prensa.

También te puede interesar: Impiden a periodista de Exitosa formular preguntas al premier Aníbal Torres

En la víspera, el personal de seguridad de la presidencial del Consejo de Ministros (PCM) se excedió en sus atribuciones cuando revisó de manera excesiva y abusiva las pertenencias de nuestra periodista. Incluso, impidieron que formule preguntas durante una rueda de prensa del premier Aníbal Torres.

“Esto refleja, después de tanto tiempo, que es un modus operandi, una forma de actuar que tiene el Gobierno frente a la prensa. El Gobierno no es afecto a la prensa, lo vimos ayer retirando el micrófono a la reportera de Exitosa, también a una reportera de Canal N, a quién pretendían no dejarle concluir su pregunta, como también, señala, revisando el táper con alimentos a otro periodista”, declaró en nuestro medio.

“Me hace recordar a las épicas aciagas en las que la libertad de expresión se ha visto afectada en nuestro continente, por ejemplo en Venezuela”, agregó.

En esa línea, calificó de “una raya más al tigre” este hecho y consideró que no existe un propósito de enmienda del Gobierno, sino refleja “un acto de discriminación” contra Exitosa. “Lo que da a entender esto es que el Gobierno busca contar solamente con una prensa que no le es incómoda y no le gusta responder a las preguntas incómodas”, anotó.

Aparte de expresar su rechazo a la actitud del personal auxiliar del área de imagen institucional de Palacio de Gobierno, Burgos recordó que la orden también emitió una alerta luego que Evelyn Huaire, otra reportera de Exitosa, fuera agredida por miembros del grupo La Resistencia.

“En realidad, estamos sitiados desde diversos frentes porque las afectaciones a la libertad de expresión son como el virus del covid-19, se extienden rápidamente. Y tan rápidamente que incluso estas afectaciones se han producido en la propia presencia del señor Pedro Baca, relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, detalló.

Por ello, se mostró “totalmente” convencido de que el informe preliminar, que expida la CIDH, sobre la situación de la prensa en el país “va a tener una nota desaprobatoria para con el Perú”.

Lo más visto en Exitosa