Colegio de Enfermeros no aceptará que la Dirección de Inmunizaciones no sea liderada por un profesional de enfermería

En entrevista con Exitosa, la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, Josefa Vásquez, dejó en claro que su institución no aceptará “bajo ningún punto” que la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa) no sea liderada por un profesional de la enfermería, tras la renuncia de Gabriela Jiménez.





También te puede interesar: Gabriela Jiménez renuncia al cargo de directora de Inmunizaciones del Minsa

“Quisiera aprovechar estos minutos para decirle al ministro de Salud que la estrategia de inmunizaciones siempre ha sido gestionada por enfermería. Y si se está tomando la renuncia de la licenciada, consideramos que otra enfermera tiene que liderar esta estrategia, no aceptamos que nuestras funciones propias de enfermería las lidere otro equipo de profesionales“, declaró en nuestro medio.





Josefa Vásquez indicó que los enfermeros y enfermeras cuentan con la experiencia en gestión pública y vasto conocimiento en el proceso de inmunizaciones en todo el país.

“Exhortamos al ministro que esa dirección siga siendo manejada por enfermería. Las enfermeras tenemos la experiencia en gestión, conocemos de inmunizaciones a lo largo y ancho de país, tenemos experiencias exitosas y no aceptamos bajo ningún punto que la dirección de inmunizaciones sea liderado por otro profesional“, agregó.

En esa línea, reveló que existe información de que el ministro de Salud, Hernán Condori, designaría en la referida dirección a un profesional no vinculado a la enfermería, sin embargo, evitó adelantar nombres.

“Tenemos informaciones, no puedo decirlas porque no las tengo con seguridad pero son versiones que se están tejiendo con el medio, que esta dirección ya sería asignada a otro grupo profesional. No puedo adelantar pero tengo entendido de que ya el ministro había decidido que esa estrategia sea liderada por otro profesional. No puedo decir el nombre, aún teniéndolo, pero estamos a la espera, muy a la expectativa”, detalló.

Marcha nacional

En esa línea, la decana anunció que, tras una reunión con los 28 consejos regionales del gremio, convocarán a una marcha a nivel nacional en caso el titular del Minsa confirme los rumores.

“Si esto se da, vamos a hacer una marcha a nivel nacional y exigir a las autoridades que se respete el perfil de la enfermera y que se respete las funciones de la enfermera en la estrategia de inmunizaciones. He tenido reunión anoche con los 28 consejos regionales y eso no lo vamos a tolerar“, enfatizó.

Ratificó que la estrategia de inmunizaciones “históricamente por competencia” le corresponde a este profesional de la salud. “Si nos damos cuenta este domingo que la dirección saldría liderada por un profesional no enfermero, vamos a hacer marcha en protesta ante el Minsa”, puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa