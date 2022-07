Colectivos no se sumarán a paro nacional este lunes 4 de julio

Este lunes 4 de julio se llevará a cabo el paro de transporte indefinido a nivel nacional, según información de distintos gremios. Sin embargo, los colectiveros han deslindado su participación en la medida.

Es por ello que, la Federación de Autos Colectivos del Perú, que acoge a miles de pequeños empresarios de transporte interdistrital, interprovincial e interregional en autos M1, sostuvo que esta medida está “politizada”, por lo que no asistirán a la convocatoria.

“No vamos a participar de ese paro del 4 de julio. Tenemos un pliego de reclamos enfocado en los autos colectivos, pero esta marcha está politizada por los gremios y nosotros no estamos de acuerdo en este sentido. Por eso no vamos a participar”, manifestó Luis Huaracha Cobos, secretario general, en entrevista con Andina.

Recordemos que, el titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, anunció que sólo quedan por resolver tres de los diez planteamientos presentados por los transportistas que dirigen el paro nacional el próximo 4 de julio. Esto refleja un avance importante en las negociaciones para evitar esta medida de protesta.

“A nivel de consejos de ministros hemos constituido una comisión de alto nivel para que vea el tema del transporte y ya hemos intervenido con bastante éxito en la primera fase, con los transportistas de carga pesada, y para el paro del 4 seguimos trabajando. De los 10 requerimientos o planteamientos que ellos han desarrollado, hemos resuelto 7. Los otros 3 están se están trabajando en el seno de la PCM”, sostuvo Barranzuela desde el Aeropuerto Jorge Chávez.

En cuanto a las medidas de prevención ante el posible paro del lunes 4 de julio, el ministro indicó que ha realizado la coordinación respectiva con el Ministerio del Interior para que la policía y fuerzas armadas estén alertas con el fin de garantizar el libre tránsito en Lima y regiones.

