CNDDHH lamenta que Alejandro Cavero recomiende archivar denuncia contra Manuel Merino por muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado

En entrevista con Exitosa, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se pronunció acerca del informe presentado por el congresista Alejandro Cavero sobre los enfrentamientos que se registraron durante las manifestaciones en contra del Gobierno del expresidente Manuel Merino en noviembre de 2020.

En esa línea, expresó su solidaridad a los familiares de las víctimas y a las personas lesionadas por las violentas protestas que se registraron en el país. Asimismo, consideró de “lamentable” los argumentos que expone el legislador Cavero en el informe que presentará ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Muy lamentable esta propuesta que el congresista Alejandro Cavero llevaría a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para discutirla. Realmente no solo es todavía no tenemos responsables directos y materiales de esos hechos, sino que incluso la responsabilidad mediata que tiene que ver con el presidente, premier y el ministro del Interior, que estaban en estos cargos y que daban las órdenes que tienen que ver con el operativo policial”, declaró Dador en Exitosa.

Asimismo, indicó que los ex altos funcionarios eran “garantes de nuestros derechos” y que, por ese motivo, debieron prever el resultado de las manifestaciones masivas en contra del Gobierno del expresidente Merino.

“No solo se encuentran un conjunto de órdenes, reuniones, que todos vimos en la televisión como se arengo a las fuerzas policiales destacando la intervención y exigiendo que sea una intervención mas dura. A medida que los hechos iban avanzando y las protesta se iba generalizando, mas bien la respuesta del Estado, de la autoridad política, fue endurecer esa respuesta e incluso más allá del uso de la fuerza debida, razonable, proporcional”, añadió.

Además, señaló que en el informe del congresista Cavero se niega la responsabilidad del exjefe de Estado, Merino De Lama, y de los exministros Ántero Flores Araóz y Gastón Rodríguez Limo.

“Se niega que no hay una responsabilidad, porque la Policía no usa ese tipo de armamento, que no usa perdigones de plomo. Hemos visto que casi todas las manifestaciones y protestas que tenemos y conocemos que en los distintos lugares del país, el resultado es muerte y que se utiliza ese tipo de armamento”, dijo.

