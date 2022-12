CNDDHH califica como ejecuciones extrajudiciales las muertes durante protestas en Ayacucho

En entrevista con Exitosa, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Cruz Silva, indicó este jueves que han calificado como ejecuciones extrajudiciales las muertes que se registraron durante las protestas desarrolladas en Ayacucho.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa ‘Exitosa Perú’, la letrada señaló que estas son graves violaciones a los derechos humanos, que evidencian como los integrantes de las Fuerzas Armadas entienden la relación que tienen con los miembros de la sociedad civil.

“La coordinadora, además del registro, ha desarrollado una dinámica de acompañamiento y de evaluación de presentación de acciones legales, tanto a nivel nacional como internacional, de lo que ha sucedido en Ayacucho. Las 10 muertes, pero no solo muertes, incluso no homicidios, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya lo califica como 10 ejecuciones extrajudiciales; es decir, graves violaciones a los derechos humanos, son la evidencia de una dinámica perversa sobre como entienden las Fuerzas Armadas […] su relación con el civil“, declaró en nuestro medio.

En esa línea, dijo que parece aún no se logra comprender “sobre como es que la fuerza de la seguridad debe relacionarse con el ciudadano de a pie”. Además, precisó cuales son los factores que interceden para que un hecho sea considerado como una ejecución extrajudicial.

“Una ejecución extrajudicial es, no solamente ya definido conceptualmente como una grave violación a los derechos humanos, sino que es el acto en donde actores o cuerpos de seguridad del Estado […] realiza estos hechos graves. No solamente se define por quién realiza estos hechos, sino que hay la posibilidad de una dinámica o de una incidencia institucional previa, que facilita estos hechos […] y también se habla de una ejecución extrajudicial cuando es posible la impunidad“, manifestó en Exitosa.

Tras ello, Cruz Silva resaltó que se está realizando acompañamiento a los deudos de los fallecidos en las manifestaciones y recogiendo sus testimonios; así como también, se está evaluando el cierre de una denuncia penal.

“La coordinadora está conformada por aproximadamente 70 organismos a nivel nacional, y sobre todo los organismos en Ayacucho, la organizaciones sociales de sociedad civil están ya, no solamente acompañando a los familiares y recogiendo sus testimonios […] sino que ya se está armando o evaluando el cierre de una denuncia penal, con los tipos penales correctos, no solamente homicidio, no solamente asesinato, sino una ejecución extrajudicial, de los que son responsables no solo los mandos de la Policía, sino también la cadena de mano entera“, detalló la abogada de la CNDDHH.

