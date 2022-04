CMP sugiere atender salud mental en vez de aplicación de la castración química para violadores

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, consideró que la aplicación de la castración química a violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres sería poco efectiva para solucionar esta problemática, por eso sugirió redoblar la atención de la salud mental a nivel nacional.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en ‘Hablemos Claro’, el galeno explicó que en los países en los que se aplica esta pena no se ha visto una reducción en las cifras de violación.

Aseveró que los violadores, en especial aquellos que atentan contra los niños, son “enfermos mentales”, por lo que, a su juicio, la castración química no repercutirá en sus conductas.

“No hay una cifra que demuestre que la castración haya solucionado el problema de la violación. Lo que sucede es que estas personas (violadores) son enfermas mentales, entonces no se ataca el problema de fondo, los castren o no su conducta seguirá siendo inapropiada”, aseveró.

“Hay que trabajar más en la salud mental, porque estas son personas enfermas y no van a cambiar con un tratamiento de castración”, agregó.

Urquizo también señaló que no habría sentido aplicar la castración química en reclusos condenados a cadena perpetua.

Si bien dijo comprender la indignación de la población, que pide salir del Pacto de San José para que en el país se apliquen penas de muerte para los violadores, el decano del CMP exhortó a los padres de familia y maestros a preparar a los niños y enseñarles que “nadie debe tocarlos”.

“Hay una indignación de la población y los padres, pero hay que trabajar más en la salud mental y preparar a los niños en el hogar y el colegio en el sentido de que nadie debe tocarlos. Estamos fallando en la prevención”, reconoció.

