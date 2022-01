¿Qué esperan para clausurar Repsol?, cuestiona influencer ambientalista internacional

Atención. Este miércoles, en entrevista para Exitosa, el influencer ambientalista, Arturo Islas, exigió que Repsol sea sancionado y suspendido para que no siga trabajando en Perú hasta que resuelvan el desastre ecológico.





En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Islas criticó que el gobierno de Pedro Castillo hasta el momento no haya suspendido las actividades de Repsol en la Refinería La Pampilla, pese a que derrame seis mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla el último 15 de enero.

“Yo le digo a la presidencia y a sus ministros que busquen la manera de clausurar estas compañías hasta que no resuelvan los problemas. No pueden seguir trabajando estas refinerías, no pueden trabajar sus explotadores de los recursos naturales, sin recibir una sanción consistente, porque si no, no les importa”, manifestó.





En esa línea, comentó que el gobierno se viene tardando en reaccionar al igual que Repsol se tardó en hacer alguna acción frente al desastre ecológico.

“Han dejado de lado los derrames en el Amazonas por muchos años, no se tarden más en reaccionar en este caso. Que no les tiemble la mano, vayan y clausuren estas compañías y que reabran cuando solucionen sus problemas”, puntualizó.

De esta manera, Islas también recordó que hoy se ha confirmado un segundo derrame de petróleo y pese a ello, las refinerías siguen trabajando. “Hasta cuándo se va a clausurar esto”, agregó.

Se debe precisar que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó un nuevo derrame de petróleo en las inmediaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, a cargo de Repsol.

A través de un comunicado, la institución indicó que inició un proceso de supervisión coordinando con Osinergmin la atención de dicho evento, para verificar la responsabilidad de los hechos, el impacto generado y la implementación del plan de contingencia por parte de la empresa.

“Osinergmin informó que el derrame se habría producido el 25 de enero cuando se realizaban los trabajos previos al retiro del PLEM (Pipeline End Manifolds), que es un equipo de colección y distribución submarina que permiten el paso de hidrocarburos para la recepción o despacho”, se lee en el pronunciamiento de la institución.

