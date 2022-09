Claudio Pizarro tendrá hoy su partido de despedida en Alemania

Hay que destacar que el diario alemán Bild reveló quiénes serán los invitados para hoy y todos ellos se dividirán en tres grupos: Werder Bremen, Bayern de Múnich y Amigos de Claudio. Entre los invitados destacan exfutbolistas de talla mundial como Per Mertesacker, Johan Micoud, Philipp Lahm, Naldo, Mats Hummels o Arjen Robben.

Llegó el gran día. Hoy Claudio Pizarro tendrá su partido de despedida desde las 10:30 a.m. (hora peruana), en el Wesertadion de propiedad del Werder Bremen , club que en 1999 acogió al delantero tras ser transferido por Alianza Lima. El atacante se convirtió en ídolo y en una leyenda para el conjunto “Lagarto” gracias a sus goles.

Por otro lado, Claudio Pizarro contó que tiene en mente realizar una nueva en el Perú y espera que sea en el estadio de Matute. “Para esta despedida no hay ningún jugador peruano, solo mi hermano (Diego) que vino para estar conmigo, obviamente porque juega la selección y no se hubiera visto bien que invite con los que jugué anteriormente y no lo haga con los que siguen jugando ahora”.

“Por eso no quería tener tal vez esa desazón con algunos, aparte es un viaje largo, de trámite medio complicado y porque también está la idea de hacer una despedida en Perú, en donde sí estarán la mayoría de jugadores con los que jugué en la selección, Alianza Lima y Pesquero”, dijo Pizarro, quien también dijo que en su lista de invitados tienen que estar Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Lo más visto en Exitosa